Real Madrid: Kylian Mbappé revela la exigencia para esta temporada

Suscríbete a nuestros canales

Kylian Mbappé está llamado a liderar al Real Madrid durante las próximas temporadas. Luego de brillar en el Mundial 2026 con su selección, ahora está centrado en su club. De hecho, dejó clara la exigencia para este nuevo año y junto a sus compañeros esperan cumplirlo.

Mbappé que supo brillar con Francia en el Mundial: máximo goleador del torneo y máximo artillero en la historia de la competición. Ahora se centra en el Real Madrid, algo que el francés lo define así: "Ganar, Este es nuestro momento para dar un paso adelante y ganar títulos".

Para 'Kyky' las contrataciones han sido un complemento adecuado para los estándares del club. Además de destacar una llegada: "Es muy positivo tener un entrenador como José Mourinho que sabe cómo ganar". De esta manera parece que todo va en la misma dirección.

Real Madrid presenta los dorsales de sus estrellas para 2026-27

Real Madrid es una de los equipos deportivos más importantes de la historia. Cuando hay un mercados de fichajes importantes, sus aficionados esperan la revelación de los números para comprar las camisetas. Para la temporada 2026-27, ya es oficial los dorsales de los fichajes.

El Madrid presentó los números que usarán sus estrellas en la temporada, incluido los fichajes de: Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Carlos Espí y Yan Diomandé. Estos son la novedad de una plantilla que espera vender muchas camisetas.

Dorsales de la temporada 2026-27:

Portería: Courtois #1, Lunin #13

Defensa: Asencio #2, Militao #3, Huijsen #4, Trent, #12, Konate #16, Cucurella #17, Carreras #18, Rudiger #22, Mendy #23, Dumfries #24

Mediocampo: Bellingham #5, Camavinga #6, Valverde #8, Tchouameni #14, Guller #15, Bernardo #20, Pitarch #27

Ataque: Vinicius #7, Endrick #9, Mbappé #10, Rodrygo #11, Espí #19, Brahim #21, Diomandé #25

Real Madrid apunta a Enzo Fernández para cerrar un mercado estelar

Real Madrid tenía una idea clara para el centro del campo de la temporada 2026-27. Todo pasaba por la contratación de Rodri Hernández que quería unirse al proyecto blanco y su Mundial convenció a todos. Sin embargo, ante la negativa del español, Enzo Fernández entra en escena.

El futbolista argentino tiene quiere jugar en la capital española, con el Madrid como la mejor opción para fichar a Fernández. Un jugador que llegaría para ser el enlace entre defensa y ataque; además de darle salida limpia al balón y manejar los diferentes ritmos del equipo.