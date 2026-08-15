El Barcelona vuelve a negociar con el Manchester City por Rodri

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El mercado de fichajes entra en su recta más caliente y las oficinas del Barcelona y del Manchester City mantienen una línea directa y constante de diálogo.

Tras concretarse la venta de Ferran Torres rumbo al fútbol francés, las relaciones entre ambas instituciones se han reactivado con fuerza, abriendo el camino para acelerar una de las operaciones más importantes de la ventana estival.

En la jornada de ayer, la directiva blaugrana dio un paso al frente definitivo al presentar su tercera oferta formal por el mediocampista Rodri. Según Fabrizio Romano, la propuesta económica se acerca ya a un paquete total de 70 millones de euros, cifra que refleja la máxima prioridad que le otorga la dirección técnica azulgrana a la incorporación del español.

Desde el Camp Nou se respira un ambiente de optimismo y confianza plena en poder alcanzar un acuerdo satisfactorio, con las conversaciones adentrándose formalmente en sus etapas definitivas y clave.

El City mueve ficha con su reemplazo

La predisposición del cuadro citizen a negociar también responde a los movimientos estratégicos que está realizando en paralelo.

En este sentido, el Manchester City ha avanzado de manera firme y se encuentra ya en las etapas finales para cerrar la incorporación de Ayyoub Bouaddi, el centrocampista llamado a ocupar el vacío que dejaría la posible marcha de Rodri en el esquema de la Premier League.

Con las piezas del tablero moviéndose a gran velocidad y la sintonía entre clubes restablecida tras los recientes acuerdos de mercado, el traspaso apunta a resolverse en los próximos días, siendo uno de los bombazos del verano europeo.