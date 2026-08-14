¿Cómo le ha ido al Real Madrid y Barcelona en su debut liguero?

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El inicio de una nueva temporada en LaLiga siempre trae consigo la ilusión renovada de los dos clubes más grandes de España.

El rendimiento del Real Madrid y Barcelona en sus respectivos partidos inaugurales a lo largo de las últimas diez campañas permite entender cómo suelen arrancar el campeonato doméstico ambos colosos, evidenciando una sólida tendencia a puntuar, aunque con matices muy particulares en sus estrenos.

El conjunto merengue ha demostrado ser un equipo sumamente fiable en el arranque liguero durante la última década. Repasando el historial de sus últimos diez debuts, el Madrid no conoce la derrota, acumulando un registro envidiable de ocho victorias y apenas dos empates.

Temporada Partido Resultado 2025-26 Real Madrid vs Osasuna 1 - 0 2024-25 Mallorca vs Real Madrid 1 - 1 2023-24 Athletic Club vs Real Madrid 0 - 2 2022-23 Almería vs Real Madrid 1 - 2 2021-22 Alavés vs Real Madrid 1 - 4 2020-21 Real Madrid vs Getafe 2 - 0 2019-20 Celta de Vigo vs Real Madrid 1 - 3 2018-19 Real Madrid vs Getafe 2 - 0 2017-18 Deportivo La Coruña vs Real Madrid 0 - 3 2016-17 Real Sociedad vs Real Madrid 0 - 3

Historial del Barcelona en los debuts

Por su parte, el Barcelona también exhibe números muy positivos en la primera fecha del campeonato, registrando siete victorias, dos empates y solo una derrota en sus últimos diez estrenos.

Temporada Partido Resultado 2025-26 Mallorca vs FC Barcelona 0 - 3 2024-25 Valencia vs FC Barcelona 1 - 2 2023-24 Getafe vs FC Barcelona 0 - 0 2022-23 FC Barcelona vs Rayo Vallecano 0 - 0 2021-22 FC Barcelona vs Real Sociedad 4 - 2 2020-21 FC Barcelona vs Elche 3 - 0 2019-20 Athletic Club vs FC Barcelona 1 - 0 2018-19 FC Barcelona vs Alavés 3 - 0 2017-18 FC Barcelona vs Real Betis 2 - 0 2016-17 FC Barcelona vs Real Betis 6 - 2

Ambos gigantes confirman así que, más allá de las dudas iniciales propias del mercado de fichajes y la pretemporada, el ADN competitivo se mantiene intacto al momento de dar el banderazo de salida en LaLiga.