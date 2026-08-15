Jamal Musiala apunto de desmayarse en el partido del Bayern Múnich

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Las alarmas se encendieron este fin de semana en el entorno del Bayern Múnich durante el partido de preparación frente al RB Leipzig, el cual terminó en victoria 3-1 a favor de los "Bávaros" (goles de Luis Díaz, Nathael Brown y Musiala).

El talentoso mediocampista ofensivo Jamal Musiala cayó repentinamente sobre el terreno de juego, generando momentos de máxima preocupación entre sus compañeros, cuerpo técnico y aficionados, quienes inicialmente temieron una lesión de gravedad.

El informe médico descarta lesiones

Sin embargo, tras el desconcierto inicial, el prestigioso medio alemán Bild confirmó que la caída del internacional alemán no se debió a ningún problema físico o muscular, sino a un desmayo provocado por las altas temperaturas y el intenso calor que azotaba a la ciudad de Múnich durante el encuentro.

Las condiciones climáticas extremas jugaron una mala pasada al jugador, que sufrió un golpe de calor fulminante sobre el césped. "Ya está recuperado", confirmó con tranquilidad el técnico del conjunto bávaro, Vincent Kompany, al término del compromiso, llevando calma a la afición muniquesa.

El estratega belga disipó cualquier tipo de duda sobre el estado físico de su estrella, aclarando que todo quedó en un susto anecdótico propio de exigentes ensayos veraniegos bajo condiciones térmicas complicadas.

De esta manera, el Bayern respira aliviado sabiendo que su pieza clave está fuera de peligro y lista para continuar con la puesta a punto de cara al inicio oficial de la temporada.