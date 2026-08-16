Cristiano Ronaldo se confiesa: "Será probablemente mi último año en el fútbol"

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A sus 41 años de edad, Cristiano Ronaldo ha abierto su corazón en una íntima entrevista concedida a la revista Vogue, en la que dejó entrever que la recta final de su carrera en los terrenos de juego está cada vez más cerca, apuntando al término de su vínculo contractual con el Al-Nassr en 2027.

Con una trayectoria plagada de récords inigualables, consagraciones continentales y una ambición inagotable que ha marcado los últimos 25 años del balompié mundial, el delantero luso reconoció que comienza a vislumbrar el capítulo final de su etapa como deportista en activo, priorizando el legado que dejará para las próximas generaciones.

"Este probablemente será mi último año en el fútbol. Quiero dejar un legado espectacular. Ahora tengo mi futuro totalmente planeado. Tengo muchas cosas que hacer para mantenerme ocupado que no podría decirte solo una"., confesó el portugués.

La vida después del silbatazo final

Lejos de temer al vacío que suele dejar la alta competición en los atletas de élite, Cristiano Ronaldo se muestra ilusionado con las múltiples facetas que ocuparán su tiempo una vez cuelgue las botas, destacando proyectos personales, el disfrute familiar y nuevas pasiones deportivas.

"El fútbol puede dejar un gran vacío, así que tienes que llenarlo con varias cosas, no solo con una. Será divertido: viajar más, jugar y ver pádel, que me gusta mucho, y continuar disfrutando de lo que me he ganado, o que nos hemos ganado. Estos 25 años han sido muy sacrificados", añadió.

Mientras se prepara para afrontar los que podrían ser sus últimos meses sobre los gramados de la Saudi Pro League y el circuito internacional, la afición mundial se prepara mentalmente para despedir a una auténtica leyenda que ha transformado la historia moderna del deporte rey.