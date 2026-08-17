Golden Boy 2026: El Real Madrid va con tres candidatos

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A finales del presente año se entregarán las distintas premiaciones correspondientes a la temporada 2025/2026 y una de las categorías donde el Real Madrid tiene más contendientes es en la premiación del Golden Boy.

Aunque los "Merengues" vienen de una campaña para el olvido, cuentan con algunas promesas que esperan que los ayuden en el presente y futuro del club con la misión de volver a campeonatos, dando una demostración de que ya están listos para enfrentar a rivales del máximo nivel tras avanzar entre los 100 candidatos a este galardón.

El Real Madrid cuenta con tres candidatos al premio Golden Boy

El primero es Thiago Pitarch, mediocampista de 19 años que fue colocado en un momento determinado del torneo debido a las bajas del club y respondió con mucho carácter, además de gallardía durante sus 10 desafíos disputados, donde repartió un par de asistencias.

Aunado a eso, está el recién llegado extremo marfileño Yan Diomande, quien igualmente con 19 años viene de jugar en 33 choques de la Bundesliga con el Leipzig. En ese lapso, aportó en 20 tantos, con 12 dianas y ocho pases de gol; mostrándose entre los primeros candidatos, según la opinión del público.

Por último, y el nombre que puede tener mayor relevancia entre los contendientes del conjunto blanco, está Endrick, el delantero brasileño de 20 años que brilló en su paso por el Lyon. El amazónico jugó la reciente zafra con el club francés en condición de préstamo y vaya que cumplió.

Endrick logró anotar, al menos un gol, en cada una de las competiciones donde participó: en la UEFA Europa League sumó un gol en dos desafíos, en la Copa de Francia logró marcar en dos ocasiones en tres desafíos y en la Ligue destacó con un total de cinco tantos y siete asistencias en 16 partidos.

La lista de 100 contendientes se irá recortando hasta llegar a los 20 finalistas en el mes de octubre y de allí se definirá el ganador. De acuerdo a algunas encuestas en distintas plataformas, el principal favorito es Pau Cubarsí, defensor del FC Barcelona.