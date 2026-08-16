El Barcelona consigue un regreso de lujo para el inicio de LaLiga

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El lateral derecho portugués João Cancelo ha cerrado formalmente el acuerdo para la rescisión de su contrato con el Al Hilal, despejando de esta manera el camino definitivo para concretar su ansiado regreso a la disciplina del FC Barcelona.

Tras mantener negociaciones fluidas y alcanzar un entendimiento absoluto sobre los términos contractuales con la entidad blaugrana desde el pasado mes de junio, el carrilero luso se encuentra preparado para estampar su firma.

Según reveló el periodista experto en fichajes, Fabrizio Romano, el ex defensor del Manchester City cuenta ya con la autorización oficial para viajar a principios de la próxima semana, momento en el que aterrizará en Barcelona para someterse a las pruebas médicas de rigor y oficializar su vinculación con el club.

Pieza clave que regresa

Con esta incorporación de jerarquía, el Barcelona asegura la vuelta de un futbolista que demostró ser absolutamente fundamental en los esquemas de la temporada pasada, aportando desequilibrio, experiencia y liderazgo para mantener el dominio del equipo en el fútbol español.

Durante su anterior etapa como azulgrana, el internacional portugués dejó registros sobresalientes al disputar un total de 27 partidos oficiales, aportando tres goles y repartiendo seis asistencias, consolidándose como uno de los laterales más determinantes de LaLiga.

La afición culé celebra así el retorno de un viejo conocido que promete blindar la banda derecha y potenciar las aspiraciones del equipo en la nueva campaña.