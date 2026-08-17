El Real Madrid cierra su pretemporada: examen aprobado y la mirada puesta en el debut liguero

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El Real Madrid dio por concluida su preparación de verano tras disputar su último compromiso amistoso. Con el silbatazo final de este último ensayo, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti afina los últimos detalles para encarar el arranque oficial de LaLiga, donde la exigencia no dará margen de error desde la primera jornada.

​La gira de preparación sirvió para ajustar conceptos tácticos, repartir cargas físicas en la plantilla y comenzar a engranar las nuevas piezas del esquema merengue.

​Balance de resultados: el rodaje blanco en números

​El trayecto veraniego del club blanco dejó conclusiones positivas en el aspecto físico y futbolístico, permitiendo al cuerpo técnico probar distintas variantes ofensivas y darle rodaje a futbolistas jóvenes de la cantera.

Partido / Rival Resultado Destacados / Goleadores Primer ensayo Mantenimiento de ritmo Ajuste físico y rotación inicial Duelo de nivel internacional Prueba táctica Solidez en bloque medio y transiciones Último test de pretemporada Cierre de gira Ritmo competitivo y efectividad en ataque

Las 3 claves tácticas de la pretemporada madridista

​1. Dinamismo y movilidad en el frente de ataque

​Uno de los focos principales de Ancelotti ha sido la fluidez ofensiva. La permuta constante de posiciones entre los atacantes busca desordenar los bloques bajos rivales, aprovechando el espacio a las espaldas de los laterales y la velocidad en la transición de defensa a ataque.

​2. Presión tras pérdida y equilibrio en la medular

​El centro del campo mostró una intensidad renovada para recuperar el balón en territorio rival. La mezcla de despliegue físico y visión de juego le ha permitido al Madrid dominar la posesión y evitar que los rivales salgan con comodidad desde su propio campo.

​3. Profundidad de plantilla y minutos para la unidad B

​La gestión de minutos fue clave. Los futbolistas de recambio y los jóvenes canteranos respondieron a la exigencia, asegurando un fondo de armario amplio para una temporada que volverá a ser larga y cargada de torneos.

​Con la pretemporada oficialmente terminada, la plantilla del Real Madrid retoma los entrenamientos en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas con la mente puesta exclusivamente en la primera jornada del campeonato nacional.