José Mourinho habla sobre próximos fichajes: "El mercado está cerrado para mí"

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Con los deberes hechos y un balance más que positivo de la ventana estival de incorporaciones, la directiva y el cuerpo técnico del Real Madrid han trazado una línea clara respecto a lo que resta de mercado.

Salvo que surja una circunstancia totalmente imprevista, como una salida no planificada o una lesión de gravedad en un momento clave, la maquinaria de fichajes del club blanco se encuentra oficialmente detenida.

La postura institucional fue ratificada de primera mano por el estratega merengue. En una reciente entrevista concedida al programa El Chiringuito, José Mourinho despejó cualquier duda sobre movimientos futuros en la plantilla, mostrando absoluta conformidad con los recursos disponibles para afrontar los retos de la temporada.

"El mercado está cerrado para mí"

"No digo que no habrá más fichajes porque el mercado está abierto, pero si me preguntas directamente si está cerrado para mí, sí. Está cerrado", aseguró el técnico portugués de forma contundente.

El club da por completada una planificación veraniega que ha permitido reforzar con solvencia cada una de las líneas del equipo, integrando además a pesos pesados tras sus periodos de descanso.

Con un grupo equilibrado, competitivo y con la confianza a tope tras los ensayos de pretemporada, el Real Madrid prefiere centrar sus 100% de energías en el inminente debut liguero, blindando a su vestuario de especulaciones externas en la recta final del periodo de fichajes.