José Mouurinho avisa lo que hará si se repiten peleas como la del Valverde y Tchouaméni

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En el Real Madrid un viejo conocido ha tomado el mando para esta temporada. Es José Mourinho, que concedió una entrevista para El Chiringuito y se puede apreciar en exclusiva por Meridiano Televisión para toda Venezuela.

Josep Pedrerol, que estuvo a cargo de la charla, inició preguntando por si existe un nuevo 'Mou', entre las versiones conocidas del entrenador portugués que siempre han dado la vuelta al mundo.

"He cambiado tanto, como persona y como entrenador...aunque tengo el mismo adn, porque no puedo esconder lo que soy. Ahora tengo más madurez, soy menos emocional, más controlado y aprendiendo con errores", respondió inicialmente.

José Mourinho y el vestuario del Real Madrid

En parte de la conversación no se pudo evitar un tema que fue muy comentado al término de la temporada anterior, en la que se llegó a filtrar a la opinión pública fracturas en el vestuario, como la pela conocida entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

"Me he encontrado un vestuario con muchas ganas de ganar como producto final de un trabajo, Me he encontrado un vestuario abierto, con sentido común porque todo lo que les pido desde el primer día es sentido común. Hasta ahora no he tenido la oportunidad de ser el líder agresivo que también puedo ser y también hace parte de mi adn, pero ellos me han protegido desde esta versión, que también es mía", dijo.

Fuera de ese incidente, el estratega avisa que hay cosas que no está dispuesto a aceptar en su gestión: "El comportamiento es intocable. Todo lo que les he pedido -como principios básicos e innegociables- es sentido común. No les he dicho: 'tienes que estar una hora antes del entrenamiento y no cinco minutos antes'. Es sentido común, es el fútbol de hoy. Tienes que llegar antes, tienes que desayunar controlado por nutricionistas, tienes que ir al gimnasio cada día a hacer prevención; es para ti (como jugador), es para nosotros (como CT)".

No obstante, José Mourinho dejó la puerta abierta a que en el recorrido de la campaña tenga que vivir alguna situación en la que deba apretar la mano: "De momento no estamos libres que durante la temporada pueda pasar algo, que también es muy normal que pase algo, pero hasta ahora no me han dado ninguna oportunidad".