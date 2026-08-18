Jamal Musiala se desploma en el campo y enciende todas las alarmas

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Jamal Musiala vuelve a ser noticia en el mundo y no precisamente por lo que mejor sabe hacer, que es jugar fútbol, sino porque hoy las cámaras captaron un nuevo desplome en el terreno de juego durante el partido amistoso del Bayern Múnich ante el Heidenheim.

La situación ya luce preocupante con el alemán porque esto se presenta tan solo cuatro días después de que pasara lo mismo en el último amistoso del Bayern ante el Leipzig del pasado sábado.

La nueva secuencia del delantero ocurrió justo cuando el cuadro bávaro jugaba el compromiso amistoso y al minuto 68', con 2-2 en la pizarra, protagonizó el nuevo desplome.

Las imágenes despertaron nuevamente la preocupación de los presentes y rápidamente se observó como fue rodeado por sus compañeros, que ya presenciaron lo del pasado fin de semana. El nuevo episodio de Jamal se dio apenas ocho minutos antes de ingresar al partido desde banquillo.

Jamal Musiala ya entrenó separado

La situación del fin de semana ya fue sorpresa. No es para menos, sobre todo, por el nivel mediático que goza la joven estrella alemana. Justamente, este lunes el jugador entrenó separado del grupo y con un trabajo muy especial para él.

La buena noticia dentro de todo es que al momento Jamal pudo ponerse de pie y por su propio pie se dirigió a los vestuarios acompañado del médico del club, tras ser sustituido.

Desde el club se confirmó, tras el primer incidente, que el Jamal Musiala se encuentraba bien y que las primeras evaluaciones no encontraron un problema grave. De hecho, luego se extendió lo ocurrido se originó por un desmayo generado por el calor y una deshidratación.