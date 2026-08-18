José Mourinho hablará en exclusiva con El Chiringuito por Meridiano Televisión

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El Chiringuito regresa con todo en la temporada 2026-2027 y su primer gran invitado será nada más y nada menos que José Mourinho. El entrenador del Real Madrid tiene una importante cita con los tertulianos del programa español y toda la entrevista la podrás disfrutar en las pantallas de Meridiano Televisión.

Josep Pedrerol y su grupo de panelistas tendrán la exclusiva con Mourinho justo antes del inicio de la temporada en el fútbol de España. El portugués regresa al vestuario blanco después de más de 10 años desde su primera etapa y desde entonces siempre se le ha reconocido por su sinceridad ante los micrófonos y por ser una gran fuente de titulares, más allá de su buena capacidad como entrenador.

Mourinho es la gran apuesta de Florentino Pérez tras ganar las elecciones. La presión sobre el portugués será máxima debido a las temporadas recientes del club, el Real Madrid no ha podido ganar títulos importantes durante las últimas dos temporadas y para esta campaña ya han invertido más de 200 millones de euros y por eso se espera que los resultados lleguen lo antes posible en la capital española.