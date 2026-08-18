Hansi Flick toma decisiones: Raphinha es el nuevo capitán del Barcelona

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Hansi Flick confirmó este martes que Raphinha será el encargado de dirigirse a la afición del Barcelona durante el tradicional Trofeo Joan Gamper, que se desarrollará este miércoles 19 de agosto frente a Al-Ahly egipcio, encuentro que organiza el club anualmente dedicado a la memoria de Joan Gamper.

El entrenador azulgrana también explicó que ya tomó una decisión provisional sobre los capitanes del equipo, aunque la votación definitiva se realizará cuando la plantilla esté completamente cerrada. Por ahora, Raphinha estará acompañado por Pedri y Eric García en ese grupo de liderazgo.

Flick elige a Raphinha como capitán del Barcelona

Flick aclaró que Frenkie de Jong también forma parte de los capitanes, pero actualmente se encuentra lesionado y no está disponible para participar. La situación es provisional debido a que todavía pueden producirse movimientos en la plantilla, tanto en el apartado de incorporaciones como de salidas. Por ese motivo, el técnico considera que lo más adecuado es esperar hasta el cierre del mercado para realizar la votación definitiva entre los jugadores.

Hará el discurso Raphinha. De Jong es el tercer capitán, porque Marc y Araujo no están. Pero Frenkie no está disponible ahora mismo y he decidido los capitanes provisionalmente hasta que hagamos la votación porque la plantilla no está cerrada. Creo que llegarán más jugadores, alguno puede irse. Así que hasta que la plantilla no esté cerrada no haremos la votación. Hasta que pase esto, Raphinha es el capitán junto a Eric y Pedri. También De Jong, pero está lesionado", mencionó Flick

Sobre la pretemporada, el dirigente germano reconoció que ha sido diferente a lo habitual debido a la tardía incorporación de varios futbolistas. Ocho jugadores se sumaron a los entrenamientos apenas una semana antes, lo que obligó al cuerpo técnico a adaptar la planificación y gestionar los tiempos de preparación. Aun así, el entrenador alemán aseguró estar muy satisfecho con la evolución del grupo y destacó que la calidad del equipo ha aumentado considerablemente durante los últimos días.