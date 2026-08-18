Simeone reitera que las puertas están cerradas para Julián Álvarez y el Barcelona

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El fin del mercado de fichajes se acerca pero la historia entre Julián Álvarez y el Barcelona todavía podría contar con un último episodio, aunque para Diego Pablo Simeone está bastante claro, el jugador no será vendido porque así lo ha decidido la directiva del Atlético de Madrid. El jugador por su parte no ha vuelto a hablar del tema públicamente desde que lo hizo en el mundial.

Las palabras de Julián Álvarez durante el mundial en las que decía que quería salir del Atlético de Madrid para cumplir su sueño no sentaron nada bien en el entorno del Atlético de Madrid, que desde entonces se cerró por completa a una negociación e incluso denunció al Barcelona ante la FIFA y lo acusa de intentar fichar a su jugador a sus espaldas.

Simeone se une al mismo discurso de su presidente por Julián Álvarez

En la rueda de prensa previa al debut del Atlético en liga frente al Málaga, Simeone respondió a la pregunta sobre la permanencia de Julián: "Miguel Ángel es el dueño del club. Más tajante que el dueño del club no hay nada, está más que claro. Es como cuando dicta sentencia el juez. ‘No ha lugar’. Está más que claro lo que expresó. Desde lo deportivo queremos cuidar a la persona, al jugador, para que siga cuidando el nombre que tiene. En este partido no le vemos para participar. Espero que en estos cuatro días esté más cerca de lo que queremos".

Así que desde el Atlético mantienen una postura firme cuando se trata de la posible salida de sus máxima estrella. Si bien algunos medios en España señalan que en que caso de vender a Julián Álvarez sería a un equipo fuera de La Liga, lo cierto es que los portavoces del club no han tocado en ningún momento esa alternativa, al menos de forma pública.