Barcelona habría decidido al nuevo capitán del equipo

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El inicio oficial de la temporada 2026-27 está a solo días para el FC Barcelona, que ya prepara con el grueso de la plantilla su estreno en LaLiga, mientras aún el club sigue en el mercado cerrando otros refuerzos.

En medio de todo, uno de los temas que más interesa a la afición siempre está relacionado a los líderes del vestuario, que suelen ser quienes llevan la cinta de capitanes.

Justamente, en el Barcelona este aspecto cambiará ineludiblemente en esta campaña, con la salida del capitán Marc-André ter Stegen al Ajax y Ronald Araújo al Liverpool.

Eso habría obligado a tomar decisiones y ya se conocería al que llevará principalmente el rol de esa capitanía, según ESPN Brasil, que reveló el nombre del elegido paa ascender al rol principal.

¿Quién será el próximo capitán de Barcelona?

En un principio, los caminos apuntaban a un Frenkie de Jong como el encargado de asumir el máximo honor dentro de ese vestuario, pero con esta información revelada se conoció que a lo interno se consideró otro desenlace.

Por tanto, sería Raphinha el gran seleccionado para que lleve el brazalete del equipo catalán durante la temporada 2026-27. Hay que aclarar que el brasilero ya estaba dentro del listado anteriormente, pero ahora se posicionaría en el rango más alto de esa ascendencia.

El propio Hansi Flick en el pasado ya ha destacado el rol de líder que ha tenido el futbolista y la jerarquía de la que goza en ese grupo de muchos jugadores jóvenes.

No obstante, el gran afectado de este movimiento sería Frenkie de Jong, que ya era el tercer capitán de la plantilla en la campaña pasada, detrás de Ter Stegen y Araujo y, tras sus salidas, las cuentas llevaron a ponerlo como el principal referente.

No obstante, con Raphinha siendo el uno en ese listado de Barcelona, Frenkie de Jong pasaría al segundo lugar, adelantando a Pedri y Eric Garcia, quienes estarían cerca de meterse en ese grupo de cinco capitanes.