¿Dictadura en la FIFA? Despiden a directivo que criticó recientemente a Gianni Infantino

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En la FIFA ha habido movimientos que ya están dando la vuelta al mundo, porque todo lo que ocurre en el organismo en el tiempo reciente es muy comentado. Lo último tiene como protagonista a Kevin Lamour, quien se desempeñaba como director de operaciones.

Justamente, ese rol pasó a ser historia en su vida, tras confirmarse su salida del cargo este lunes 17 de agosto, solo dos semanas después que de que criticara públicamente a Gianni Infantino por el intento errado del FIFA Forward Enterprise (FFE).

Precisamente, sus criticas fueron hacía el proyecto que pretendía abrir para sectores privados una participación en las principales competiciones de la organización y que algunos denominaron como la: "venta de la Copa del Mundo".

"La FIFA confirma que la relación laboral entre la FIFA y Kevin Lamour finalizó el 17 de agosto de 2026. La FIFA agradece a Kevin sus dos años de servicio y le desea la mejor de las suertes en el futuro. No se harán más comentarios al respecto.", expresó el organismo al medio The Athetic.

Las palabras de Lamour que habrían costado su puesto en la FIFA

El pasado 31 de julio fue la fecha apuntada en el calendario en la que Kevin fijó una postura dura en unas declaraciones a la agencia AP sobre los movimientos que se intentaban en la FIFA.

"Es el proyecto de una sola persona", dijo entre tantas otras frases, en las que asumió sentirse "engañado" y en las que asumía que esas palabras podían costar su responsabilidad en el organismo.

Justamente, días después se consumó ese desenlace para él y se puso fin a un vínculo contractual con la FIFA, en un cargo que ocupaba como director de operaciones desde noviembre de 2024.