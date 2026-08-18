La Vinotinto anuncia convocatoria para su plan de trabajo en agosto

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Desde la Federación Venezolana de Fútbol se siguen dando movimientos en el fútbol femenino y no todos orientados en la selección absoluta. Justamente, uno de los anuncios más recientes involucra a la categoría sub-15.

Desde la cuenta de los combinados nacionales conformados por criollas se compartió parte de los detalles del próximo módulo de trabajo con duración de una semana completa.

Ese grupo de jugadoras está dirigido por la seleccionadora nacional de la categoría, María Teixeira, quien tendrá a cargo a un grupo de 28 jugadores entre el fútbol venezolano y algunas que hacen vida en el extranjero.

Convocatoria de la Vinotinto

El listado está iniciado por las tres guardametas escogidas; Roxandrys Torres (Madeira Club Lara), Helianys Calle (Deportivo Miranda) y Cámila Uzcategui (ULA FC).

El resto de la convocatoria está integrada por las siguientes jugadores:

Defensas:

Karianys Bertys (Deportivo Miranda).

Helmari Águilar (AFF Yurubí).

Kiskeily Mejías (Caracas FC).

Doriana Ardila (ULA FC).

Nicola Martínez (Deportivo Miranda).

Isabel Mota (AFF Yurubí).

Antonella Carmona (Caracas FC).

Rayveling Chacón (Deportivo Miranda).

Isabel Ávila (Ávila FC).

Mediocampistas:

Gregmari Rodríguez (ULA FC).

Luisana Laya (Secasports).

Antonella Lezama (Caracas FC).

Isabella Blanco (Deportivo Miranda).

Ariana Ojeda (Deportivo Margarita).

Flavia Rodríguez (Madeira Club Lara).

Constanza Martíns (Deportivo Miranda).

Gabriela Sánchez (Barca Academy).

Delanteras:

Paulina Sousa (Deportivo Miranda).

Victoria Colmenarez (Madeira Club Lara).

Elianny Paz (ULA FC).

Paulina Tartaglia (Caracas FC).

Osneimar Uzcátegui (Ávila fc).

Mara Briceño (ADIFFEN).

Amara Carrasquel (Bayern Múnich).

Tatiana Peña (ULA FC).

Finalmente, hay que repasar que este módulo de la Vinotinto se ejecutará del 17 al 22 de agosto y tendrá su lugar en la ciudad capital de Venezuela, Caracas, con el respaldo de la FVF.