Propietarios del Chelsea deciden vender parte de sus acciones

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En las últimas horas se ha dado a conocer que el co-propietario del Chelsea, Todd Boehly, y el accionista Mark Walter, se encuentran inmersos en conversaciones avanzadas para estudiar la venta de sus respectivas participaciones a Clearlake Capital, el fondo de inversión mayoritaria en la entidad blue.

La relación entre los altos mandos del club londinense venía experimentando tensiones soterradas desde hace meses.

Diversos informes apuntan a que Todd Boehly y Clearlake han mantenido marcadas discrepancias en decisiones estructurales de gran calado para el futuro de la institución, tales como los ambiciosos planes para la construacción de un nuevo estadio y la reestructuración en la creación y gestión del equipo juvenil.

Nuevo escenario institucional

Dichas diferencias de criterio en la visión directiva terminaron por trazar un camino sin retorno, condicionado además por la firme postura de Clearlake Capital, que nunca ha estado dispuesta a vender su participación mayoritaria, consolidando su posición de control dentro del organigrama del club de Stamford Bridge.

De concretarse este movimiento societario, se pondría fin a la actual co-propiedad que tomó las riendas del Chelsea, abriendo una etapa de mando unificado bajo la batuta del fondo norteamericano.

Mientras los despachos del club inglés viven horas de máxima ebullición, el entorno institucional busca estabilidad para que el proyecto deportivo de la primera plantilla continúe enfocado en sus objetivos competitivos de la temporada.