Delantero de la Serie A cae en coma por esta razón

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El mundo del deporte se encuentra conmocionado tras conocerse el delicado estado de salud de Yael Trepy, joven delantero francés de 20 años que milita en el Cagliari Calcio.

El atacante sufrió un trágico accidente en su domicilio particular al estar a punto de ahogarse en la piscina de su casa, lo que obligó a su traslado de emergencia en helicóptero hacia un centro hospitalario.

El futbolista permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santissima Annunziata de Sassari, luchando por su vida en coma tras el grave incidente.

Trepy venía de consolidarse como una de las jóvenes promesas más interesantes de la plantilla, luego de firmar una temporada anterior sobresaliente en la que acumuló 14 goles y cuatro asistencias en 34 partidos disputados.

Comunicado oficial del Cagliari Calcio

Ante la gravedad de los hechos, la institución sarda emitió un comunicado oficial informando sobre la situación y pidiendo respeto absoluto en este difícil momento:

"El Cagliari Calcio comunica que el futbolista Yael Trepy se encuentra ingresado en el Hospital Santissima Annunziata de Sassari, donde está en la unidad de cuidados intensivos. El club está en contacto permanente con el centro sanitario y con la familia del futbolista, y sigue con la máxima atención la evolución de su estado.

En estos momentos, todos los pensamientos del Cagliari Calcio están con Yael y sus familiares. El club pide, además, el máximo respeto por su privacidad y comunicará cualquier novedad tan pronto como esté disponible", expresaron.

La noticia ha generado una profunda ola de solidaridad en el balompié internacional, con compañeros, clubes y aficionados volcados en mensajes de apoyo y fuerza para el delantero francés y sus seres queridos.