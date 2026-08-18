En Barcelona se acelera la operación salida con estos jugadores

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El FC Barcelona sigue operando en el mercado de fichajes y su reciente incorporación a dado la vuelta al mundo por tratarse del Balón de Oro de la pasada Copa del Mundo. Sí, justamente Rodri, quien ya se encuentra en la 'Ciudad Condal' para formalizar su llegada al club.

Sin embargo, mientras referentes de este estilo llegan a la institución otros tendrán que salir en búsqueda de un equipo que les permita jugar con más regularidad.

Es el propio director deportivo, Deco, el que está trabajando en concretar aquellas salidas de jugadores que no entren drectamente en los planes del entrenador, Hansi Flick.

Allí es cuando ya se conocen varios nombres que continuarán a la ya se dio de Ferrán Torres, quien se convirtió en refuerzo del París Saint Germain.

¿Quiénes son los jugadores que saldrán pronto del Barcelona?

A las operaciones de Ferrán Torres, cercano a unos 50 millones de euros en su venta, y la de Ansu Fati, que se cálculo en unos 11 millones, se le sumó Jofre Torrents, canterano que fue traspasado al Ajax por una cantidad cercana a los seis millones de euros, con variables incluidas y guardándose la entidad el 50% de una futura venta.

El otro en carrera para salir, según prensa catalana como Sport, sería Tommy Marqués, mediocampista de 19 años, que ya tendría acordado ser traspasado al SC Braga, en un movimiento que podría rondar los 12 millones de euros, distribuidos en 10 millones fijos más dos en variables.

Otros futbolistas que tendrían la posibilidad de salir serían Guille Fernández, Toni Fernández, Héctor Fort y Marc Casadó, este último con la mayor cantidad de papeletas.

Si se añaden otras operaciones como la de Iñaki Peña al Panathinaikos; por unos 3 millones de euros, la de Dani Rodríguez al Dinamo de Zagreb por unos 1,5 millones y los 4,8 millones de euros que Barcelona percibió por la venta de Jan Virgili desde Mallorca al Bélgica, lo recaudado por el club ya estaría cada vez más cerca a los 100 millones.