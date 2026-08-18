Rodri al Barcelona: ¿Cómo se potencia el equipo y a quién sienta?

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Este mismo lunes 17 de agosto el mediocampista campeón del mundo, Rodri, hizo su arribo a la ciudad de Barcelona para en las próximas horas oficializar su fichaje con el conjunto catalán.

La noticia, como era de esperarse, no ha pasado desapercibida por lo que significa en este momento el futbolista, que viene de ser el Balón de Oro del Mundial 2026 con España y que en 2024 ganó también el premio otorgado por France Football.

Ahora bien, este refuerzo abrió un sinfín de debates sobre la figura del español y su rol en el cuadro dirigido por Hansi Flick, que tendría un titular para su mediocampo de lujo en la campaña 2026-27.

¿Rodri potenciará al Barcelona?

Es una pregunta que se está haciendo gran parte del seguidor futbolero. A priori, el volante de la 'Roja' llega para darle a esa zona del campo una jerarquía propia del talento que ya se le conoce.

Su inclusión apunta a que será al lado de Pedri, quien ya es un fijo para el técnico alemán. Pero por las características de Rodrigo el cuadro culé podría vivir constantemente en campo rival, dada la lectura que suele tener el exmediocampista del Manchester City.

Su posicionamiento ha sido una de los aspectos que más han destacado en su juego a lo largo de su irrupción, así como el saber leer lo que el rival pueda intentar hacer. Esas dos cualidades ayudarán, sin duda, al conjunto catalán.

¿Quién cederá su puesto en el equipo?

El mediocampo es una de las zonas con las que más contaba Hansi para esta campaña. Más allá de Pedri, que ya se le conoce como titular, en esa demarcación se preveía que jugaría Marc Bernal y Frenkie de Jong cuando se recuperara de su lesión.

Con Rodri a bordo todo apunta a que el integrante en once será el actual Balón de Oro del Mundial. A su vez, este movimiento también le abrió la puerta de salida a jugadores como Marc Casadó, que estaría buscando destino para esta campaña.

Flick con Rodri y Pedri, más los mencionados, también tiene a disposición -en caso de ser necesario- a Eric García, Dani Olmo, Fermín López y el propio Andreas Christensen en una temporada larga para rotar y evitar lesiones.