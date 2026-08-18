Salomón Rondón sigue intratable con dos nuevos goles en la Liga MX

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Salomón Rondón volvió a dejar su sello en la Liga MX en su nueva edición. El delantero venezolano marcó un doblete este lunes 17 de agosto, durante la derrota 3-2 del Pachuca frente al Puebla, en un partido correspondiente a la cuarta jornada del torneo mexicano.

El atacante disputó 83 minutos y fue nuevamente una de las principales amenazas ofensivas de los Tuzos. Aunque sus dos goles no fueron suficientes para evitar el tropiezo de su equipo, la actuación confirmó el gran momento que atraviesa el experimentado delantero venezolano en el inicio de la temporada.

Un arranque goleador de Rondón que ilusiona a Pachuca

Con las dos anotaciones frente al Puebla, Rondón llegó a cinco goles en apenas cuatro partidos disputados en el campeonato. Su producción ofensiva lo coloca en lo más alto de la tabla de goleadores de la Liga MX, compartiendo el liderato con el argentino Lucas Ocampos (Monterrey).

El registro refleja la importancia que tiene el criollo de 36 años dentro del esquema ofensivo de Pachuca. Su capacidad para imponerse en el área, aprovechar oportunidades y aparecer en momentos decisivos vuelve a convertirlo en una pieza determinante para su equipo.

Además, su trayectoria con Pachuca continúa creciendo. Con estas dos nuevas anotaciones, Rondón alcanzó 46 goles en 97 partidos con la camiseta de los Tuzos, una cifra que refuerza el peso que ha adquirido dentro de la institución.

Finalmente, Salomón Rondón ya tiene una misión clara y no es otra que seguir marcando. Si mantiene este ritmo, su nombre continuará apareciendo entre los protagonistas de la Liga MX y la lucha por el liderato de goleo promete tenerlo como uno de sus principales candidatos.