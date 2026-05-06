México: Jugadores podrían perderse el Mundial 2026 por conflicto con Liga MX

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La tensión en el fútbol azteca ha alcanzado su punto de ebullición. Lo que debería ser una etapa de armonía y preparación de cara a la Copa del Mundo se ha transformado en un campo de batalla administrativo. Javier Aguirre, en su papel de estratega nacional, convocó a 20 futbolistas de la Liga MX para iniciar hoy mismo los trabajos de concentración; sin embargo, el "Vasco" se ha topado con una muralla levantada por los propios clubes dueños de los jugadores.

El conflicto estalló debido a la disparidad de criterios en las facilidades otorgadas. Mientras el Toluca recibió un permiso especial para que sus elementos disputen la Concachampions, otros equipos exigieron el mismo trato. La indignación escaló en Guadalajara: Amaury Vergara, dueño de las Chivas, estalló ante lo que consideró una injusticia y ordenó que sus cinco seleccionados abandonaran la concentración nacional para regresar al club y encarar los cuartos de final ante Tigres.

México: El ultimátum que rompe la relación entre Selección y Clubes

Ante la desbandada y la falta de apoyo de la liga local, la Selección Mexicana ha decidido dar un golpe de autoridad que ha dejado helados a los protagonistas. A través de un comunicado oficial con tono de sentencia, el organismo rector advirtió que no habrá más negociaciones ni flexibilidad: "El jugador que no se presente hoy a la concentración queda fuera de la Copa del Mundo".

Esta medida coloca a los futbolistas en una situación de vulnerabilidad absoluta, obligándolos a elegir entre la lealtad a la institución que paga sus salarios o el sueño máximo de representar a su país en la cita mundialista. Con el reloj en contra y los intereses económicos de la Liga MX chocando frontalmente con la planificación de Javier Aguirre, el entorno del Tri vive sus horas más oscuras justo cuando más se necesitaba unidad. La moneda está en el aire y el costo de esta guerra interna podría ser el éxito deportivo en el torneo más importante del planeta.