El Barcelona habría identificado a su nuevo guardián en el arco

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La dirección deportiva del FC Barcelona vuelve a acaparar los focos del mercado internacional con una operación de planificación a largo plazo tan sorpresiva como ambiciosa.

El medio croata Index ha revelado que el guardameta internacional Dominik Livakovic ha sido ofrecido al club azulgrana, una vía que la entidad catalana ha estudiado a fondo hasta alcanzar un entendimiento clave.

Según las informaciones procedentes de los Balcanes, el Barça habría llegado a un acuerdo con el Fenerbahçe tasado en unos tres millones de euros más variables por el experimentado arquero de 31 años.

Planificación a la sombra de Szczesny

Sin embargo, el plan estratégico de la secretaría técnica blaugrana contempla una hoja de ruta muy específica. Tras cerrar su adquisición, Livakovic saldría cedido durante una temporada al Dinamo Zagreb.

Esta maniobra responde a la necesidad de blindar la portería culé de cara a los próximos años. La cesión temporal del guardameta croata en su país natal está diseñada a la espera de que finalice el contrato de Wojciech Szczesny en la Ciudad Condal.

De esta forma, y si se concretan todos los flecos de la operación, el internacional croata se incorporaría formalmente a la disciplina del primer equipo del Barcelona de cara a la temporada 2027/2028, asegurando relevo y experiencia internacional bajo los tres palos a mediano plazo.