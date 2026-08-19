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Harry Kane le dice "no" a la fortuna saudí y reafirma su fidelidad al Bayern Múnich

El capitán de la selección inglesa ha dejado clara su postura de continuar en la élite del fútbol europeo y reafirmó su compromiso de extender su estadía en el Bayern Múnich

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Eimy Carta
Miércoles, 19 de agosto de 2026 a las 09:40 am
Harry Kane le dice "no" a la fortuna saudí y reafirma su fidelidad al Bayern Múnich
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Ni las cifras mareantes del fútbol de Medio Oriente logran mover a Harry Kane del máximo nivel competitivo. El atacante británico ha declinado formalmente una oferta del Al-Hilal saudí que alcanzaba los 85 millones de libras anuales de salario, ratificando su deseo de permanecer en las filas del Bayern Múnich.

Pese al interés del conjunto de Riad por convertir al artillero inglés en el eje central de su proyecto deportivo, las intenciones de Kane pasan por seguir compitiendo al más alto nivel en el fútbol europeo. Tras conversaciones informales y acercamientos con su entorno, el jugador dejó en claro que su prioridad absoluta es mantener la continuidad con el gigante bávaro.

La directiva del Bayern Múnich ya trabaja en la negociación de una extensión de contrato para asegurar la permanencia a largo plazo de su gran referente ofensivo, garantizando que el gol en el Allianz Arena siga teniendo sello inglés.

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