Lo que quiere trabajar Rodri con Flick en el Barcelona

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El mediocampista madrileño Rodrigo Hernández, mejor conocido como "Rodri", se ha convertido oficialmente en nuevo futbolista del FC Barcelona tras concretarse su traspaso desde el Manchester City con un contrato firmado hasta el 30 de junio de 2030. Durante su acto de presentación, el internacional español remarcó que el cuadro catalán siempre ocupó el primer lugar entre sus preferencias al contemplar su salida de Inglaterra.

Aunque reconoció haber contado con otras propuestas de entidades de máximo nivel, indicó que desde el primer momento transmitió a Joan Laporta y a la directiva su deseo de vestir de azulgrana por la identidad de juego y los valores que representa la institución, según reseñó la agencia EFE.

"El Barcelona es un grandísimo club, ha sido un referente por su filosofía de juego y los valores que representa. Tenía alguna otra opción más, pero el Barcelona era mi primera opción y así se lo hice entender a Joan Laporta y a la junta directiva", afirmó

Rodri quiso expresar su gratitud hacia el Manchester City, club donde militó los últimos años y del que se despide reconociendo el constante respaldo recibido. Explicó que la determinación de recalar en la entidad catalana fue consensuada con su entorno cercano y motivada por argumentos estrictamente deportivos.

Flick lo puede potenciar

Asimismo, el futbolista valoró de manera muy positiva las conversaciones previas mantenidas con el técnico azulgrana, Hansi Flick, asegurando que: "Es un entrenador que me motiva mucho poder entrenar con él. Tiene una idea valiente que me atrae mucho en este momento de mi carrera. Tengo margen de mejora y él me puede completar al máximo. Es un entrenador transparente, que te dice lo que quiere".

A sus 30 años y consagrado como el mejor jugador de la reciente Copa del Mundo, el madrileño confía en aportar su veteranía a una plantilla con alta presencia de jóvenes talentos, señalando que la proyección a futuro del proyecto culé fue otro factor determinante para su fichaje.

En el Barcelona, coincidirá con siete compañeros de la selección española con los que recientemente conquistó el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá: Joan García, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Olmo, Eric Garcia y Lamine Yamal.

Tras una operación que diversas fuentes sitúan en torno a los 60 millones de euros fijos más 11 en variables, Rodri ya ha superado el reconocimiento médico y se encuentra disponible para incorporarse al trabajo de grupo, plenamente recuperado de la intervención menor de espalda a la que se sometió tras el certamen mundialista

El exjugador del City, que estará en la presentación del primer equipo azulgrana en el Trofeo Joan Gamper, dijo que está preparado para ejercitarse junto a sus nuevos compañeros, a pesar de la pequeña intervención en la espalda a la que fue sometido después del Mundial.