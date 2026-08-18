Barcelona oficializa a Rodri con un video especial y anuncia presentación

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Lo que era un secreto a voces ya terminó por oficializarse en el FC Barcelona: Rodri Hernández ya es el refuerzo más reciente para Hansi Flick. El club lo ha anunciado a través de distintas publicaciones y videos en sus plataformas digitales.

El pasado domingo se conoció que tanto Barcelona como el Manchester City habían llegado a un principio de acuerdo, de ahí a que luego de ese movimiento se anunciara cuando antes el fichaje.

El acto de su presentación estuvo acompañado por el alto mando de la institución azulgrana, liderado por el presidente Joan Laporta, acompañado de Deco; el director deportivo.

El mediocampista, que viene de ganar el Mundial 2026 y ser el ganador del Balón de Oro del torneo, firmó su contrato por cuatro temporadas, tras un movimiento que se habría cerrado por un fijo de 60 millones de euros y otros 16 en variables.