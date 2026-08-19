Real Madrid: Mourinho contundente con el Caso Rodri

Suscríbete a nuestros canales

José Mourinho habló por primera vez como entrenador del Real Madrid. Destacó a su grupo de jugadores, resaltando el compromiso que han tenido con su trabajo para hacer más grande al club. Además, señaló la situación de la mitad de la cancha y el no fichaje de Rodri Hernández.

Real Madrid afrontó la contratación de Mourinho porque entendía que era lo que la plantilla necesitaba. Un entrenador con carácter, ganador y que logrará convencer a un grupo de futbolistas mimados. En esa línea, el portugués destacó las ganas del grupo de lograr resultados positivos.

Por otra parte, habló sobre el no fichaje de Rodri Hernández: "No nos hace falta Rodri, tenemos calidad, tenemos una gran plantilla". Luego fue tajante: "Rodri ha tenido dudas; esas dudas me generaron dudas a mí. El Real Madrid es de una dimensión que no puede tener jugadores que piensan dos veces".

José Mourinho y la renovación de Vinicius Jr con el Real Madrid

José Mourinho sí habló con Vinicius Jr para mantenerlo en el Real Madrid. Sin embargo, el portugués insiste que no tuvo nada que ver con la renovación del brasileño a quien considera un enamorado de la institución. Aunque admite que conversó con él, para hacerle ver una cosa.

Mou: "No (renovó) gracias a mí. Obviamente hablé con él, pero es un enamorado del Real Madrid. Lo único que le dije fue: Tu solo has estado en brasil y el Real Madrid. Tu solo conoces al Madrid cuando te vas; no te vayas, que no vale la pena".

De igual forma, José destacó que una de las cosas que motivó a Vini a renovar fue el grupo: "Él ha sentido el crecimiento del grupo, del modo como estábamos trabajando y creciendo, le dio un feeling importante". El portugués sabe que contar con el brasileño es fundamental.