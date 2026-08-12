Yan Diomande asegura que fue José Mourinho quien lo llevó al Madrid

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El Real Madrid tuvo mucho movimiento en el mercado de verano. No obstante, su fichaje más prometedor es el del joven extremo Yan Diomande, quien ya compartió sus primeras palabras como miembro de la oncena blanca.

El extremo costamarfileño se convirtió en el jugador más caro en la historia del club con apenas 19 años, tras llegar por un valor de 125 millones de euros pagados al Leipzig por siete temporadas y más de 15 millones en variables.

Yan Diomande comparte sus primeras impresiones

"Orgulloso y feliz porque este era mi sueño. Quiero hacer sentir orgullosa a mi familia y a todo el mundo", fueron las primeras palabras del extremo como jugador de la oncena blanca.

Aunado a eso, el joven de 19 años agradeció por la oportunidad de estar en el que es considerado el club más grande del mundo. "Quiero formar parte del triunfo del equipo".

Diomande le da el crédito a Mourinho por su llegada al Madrid

El delantero costamarfileño reveló que ya venía conversando con el también nuevo entrenador "Merengue", José Mourinho, quien terminó siendo el gestor de su fichaje.

"Quiero darle las gracias al entrenador (Mourinho), tuvimos una conversación antes y estoy aquí gracias a él. También gracias al cub, por supuesto", continuó.

Referente a la rutina de entrenamiento, Diomande aseguró que es diferente, que el grado de complicación es más fuerte en comparación con otros clubes. "Cuando el Real Madrid te llama, no puedes decir que no", concluyó el joven extremo sobre su reciente llegada al club español.

En su joven carrera en clubes, Yan Diomande acumula 46 desafíos, en los que ha participado en un total de 26 dianas: 15 tantos y 11 asistencias. Ahora, espera explotar todo su potencial en el reto más grande su trayectoria.