Supercopa de Europa: PSG y Aston Villa se ven las caras en la final

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El telón de la nueva temporada europea se levanta con un enfrentamiento de alto voltaje. El París Saint-Germain, monarca de la UEFA Champions League, se medirá ante el Aston Villa, vigente campeón de la UEFA Europa League, en la disputa por la Supercopa de Europa.

Ambos equipos buscan iniciar el curso futbolístico con un trofeo de prestigio bajo el brazo y consolidar sus proyectos deportivos en el escenario continental.

El PSG arriba a este encuentro tras una final de Champions agónica contra el Arsenal. Después de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, el conjunto parisino se impuso desde los once pasos en una tanda de penales que finalizó 4-3.

Por otro lado, los "Villanos" llegan con una imagen arrolladora tras imponerse con autoridad por 3-0 frente al Friburgo en la final de la Europa League.

Un trofeo para cada uno

Este choque no solo representa el primer título oficial de la temporada, sino también un duelo de equipos que conocen el sabor de la victoria en esta competición.

El París Saint-Germain, que busca reafirmar su hegemonía, ya cuenta con una Supercopa en su palmarés, conquistada en la temporada 2025-26. Por su parte, el Aston Villa, un club con una rica tradición, levantó este mismo trofeo en la campaña 1982-83.

Con el orgullo de ser los reyes de sus respectivas competiciones, ambos conjuntos saltarán al terreno de juego con el firme objetivo de añadir un nuevo entorchado europeo a sus vitrinas y comenzar la temporada mandando un mensaje de autoridad al resto del continente.