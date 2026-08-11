El movimiento definitivo del PSG para llevarse al Tiburón a Francia

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Según el reconocido periodista Fabrizio Romano, las negociaciones para el traspaso de Ferran Torres al Paris Saint-Germain han entrado en su fase definitiva. El atacante español ya no está programado para presentarse a los próximos entrenamientos del FC Barcelona.

Todas las partes involucradas acordaron esta pausa deportiva temporal para evitar cualquier contratiempo físico durante los próximos días. La expectativa es que el acuerdo se selle oficialmente justo después de que el PSG dispute la Supercopa de Europa frente al Aston Villa.

Cifras y detalles de la operación

Las últimas horas entre los ejecutivos parisinos y catalanes han estado marcadas por un intenso cruce de propuestas. El presidente del PSG, Nasser Al Khelaïfi, autorizó mejorar la oferta inicial tras el rechazo rotundo del Barça a los 40 millones propuestos originalmente.

El acuerdo final, gestionado verbalmente por los directores deportivos Deco y Luis Campos, ronda los 50 millones de euros fijos. A esta importante cifra base se le sumarán aproximadamente 5 millones adicionales en concepto de variables por rendimiento.

Actualmente, ambos clubes se encuentran en la fase de redacción de contratos para evitar cualquier desencuentro de última hora. Este ingreso, sumado al ahorro de la ficha del jugador, representa un respiro financiero crucial para las arcas del club azulgrana.

El factor de Luis Enrique

La intervención de Luis Enrique fue determinante para convencer al atacante valenciano. El técnico del PSG se comunicó directamente con él para asegurarle un rol importante dentro de un esquema táctico donde las rotaciones serán una constante.

A pesar de contar con un ataque campeón consolidado por Dembélé, Kvaratskhelia y Doué, el estratega español considera vital la llegada del 'Tiburón'. Esta confianza total contrastó con la falta de garantías que el jugador sintió por parte de Deco y Hansi Flick en Barcelona.

Despedida y próximo destino

Las complicaciones logísticas por el viaje de la directiva del PSG a Salzburgo retrasaron ligeramente la firma oficial de la documentación. Sin embargo, se espera que el anuncio del fichaje se realice antes de que finalice la presente semana.

Mientras tanto, se espera que Ferran Torres acuda a la Ciutat Esportiva únicamente para despedirse de sus compañeros y recoger sus pertenencias personales. En París le espera un contrato de primer nivel que lo vinculará a la entidad por las próximas cinco temporadas.