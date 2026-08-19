¡Fin de la discusión! Julián Álvarez posa con la nueva equipación del Atlético de Madrid

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Después de múltiples intentos para movilizar su salida del club, Julián Álvarez jugará con el Atlético de Madrid para la venidera temporada, luego de posar con la primera equipación de la edición 2026-27. El argentino no abandonará a los Colchoneros en el actual mercado.

En una postal seria, la oncena madridista confirmó la presencia del delantero para venidera entrega, donde arrancarán su accionar en La Liga contra Málaga este miércoles 19 de agosto. Sin embargo, la figura albiceleste no será de la partida, ya que no fue convocado para el primer compromiso.

Atlético de Madrid cierra el caso de Julián Álvarez

El Atlético de Madrid considera cerrado cualquier escenario relacionado con una posible salida de Julián Álvarez y confía plenamente en que el delantero argentino continuará una temporada más en el conjunto rojiblanco. El presidente del club, Enrique Cerezo, fue contundente al referirse al futuro del futbolista en la previa del debut liguero ante el Málaga y aseguró que desde el primer momento la intención del Atlético fue mantenerlo en su plantilla.

Al Barcelona se le dijo desde el primer momento que queríamos seguir con Julián y es lo que ha pasado. Es un futbolista nuestro y una pieza muy importante del equipo. Queremos que esté con nosotros", sentenció Cerezo.

Cerezo también se mostró convencido de que la relación entre Álvarez y la afición colchonera puede recuperar la normalidad rápidamente, pese a las declaraciones del atacante sobre su deseo de abandonar el equipo durante este verano. El dirigente rojiblanco incluso restó importancia a la posibilidad de que el jugador tenga que disculparse públicamente y aseguró que sus actuaciones sobre el terreno de juego serán suficientes para reconquistar a los seguidores.