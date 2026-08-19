¿Dardo a Rodri? Bernardo Silva tiene su presentación oficial con el Real Madrid

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Bernardo Silva fue presentado de manera oficial como nuevo futbolista del Real Madrid, acaparando todos los focos tras pronunciar unas palabras cargadas de convicción que no han tardado en interpretarse como un claro mensaje hacia el eterno rival y su reciente incorporación, Rodri.

Visiblemente emocionado y con la ambición intacta, el mediocampista portugués reflexionó sobre lo que significa formar parte de la institución más laureada del continente, destacando el peso histórico de la entidad merengue desde el primer minuto en la capital española.

"Cuando estás en esta sala te das cuenta de lo grande que es el Madrid. Yo ya lo sabía, pero aquí lo sientes en persona. Desde pequeño tu sueño es jugar en un club como el Real Madrid. Poder seguir ese camino ganador es muy bonito para mí, así que estoy muy feliz", expresó el luso ante los medios del club.

Al referirse al legado del club y al impacto visual de las 15 Copas de Europa que custodian las vitrinas del club, Bernardo Silva dejó una frase que resonó con fuerza en el entorno futbolístico.

Mensaje entre líneas

"Ya he jugado aquí varias veces, ver las 15 Champions que te ponen es imponente, pero verlas aquí es aún más especial. Jugar en un club así no es para todos", afirmó.

Dichas declaraciones fueron interpretadas inmediatamente por la prensa deportiva como un dardo directo hacia Rodri, quien estuvo cerca de recalar en la casa blanca antes de decantarse finalmente por la acera del FC Barcelona.

En la misma línea se pronunció el técnico José Mourinho, quien respaldó la exigencia institucional al señalar con rotundidad: "El Real Madrid no puede tener jugadores que se lo piensen dos veces".

Con esta incorporación de lujo y un discurso que deja claras las prioridades y el compromiso que exige el escudo, el Real Madrid cierra una etapa de fichajes con la mira firmemente puesta en los retos de la temporada.