Cristian Cásseres Jr. a un paso de jugar la UEFA Europa League

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El mediocampista venezolano Cristian Cásseres Jr. está a un solo paso de protagonizar uno de los movimientos más importantes del mercado estival para los futbolistas criollos en Europa.

Desde Grecia aseguran que el acuerdo está totalmente cerrado para que el "Torito" se convierta en nuevo refuerzo estelar del Olympiacos, dando un salto cualitativo trascendental en su carrera deportiva.

Tras destacar en la máxima exigencia del balompié francés con el Toulouse, institución con la que disputó 34 partidos la temporada pasada entre la Ligue 1 y la Copa de Francia, aportando dos goles y cinco asistencias, el volante mixto de 26 años cambiará de aires en una operación tasada en un paquete cercano a los 10 millones de euros.

Segunda vez en competiciones europeas

Fuentes cercanas a la negociación señalan que Cristian Cásseres emprenderá su viaje rumbo a Atenas a más tardar este jueves, listo para someterse a los exámenes médicos de rigor y estampar su firma con el gigante del fútbol heleno.

La llegada del internacional Vinotinto al Olympiacos no solo representa un espaldarazo a su solidez en la medular, sino que le abrirá las puertas para disputar por segunda vez en su carrera la fase de liga de la UEFA Europa League.

En la temporada 2023/24 disputó siete partidos por el Grupo E y cayeron eliminados ante Benfica por un marcador global de 2-1. El mediocampista se prepara así para aportar su despliegue físico, garra y visión de juego en un escenario continental de máxima exigencia.