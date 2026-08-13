¿Yeferson Soteldo puede volver a las convocatorias de la Vinotinto?

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Los recientes destellos de calidad de Yeferson Soteldo con el Fluminense, tanto en el Brasileirão como en la Copa Libertadores, han reactivado el debate sobre su posible retorno a las convocatorias de la Selección Nacional de Venezuela de cara a las próximas fechas FIFA.

No obstante, la prudencia es necesaria. Aunque nadie cuestiona la calidad técnica del "Manzanita", el escenario en la Vinotinto ha cambiado.

Bajo la gestión del nuevo cuerpo técnico liderado por Oswaldo Vizcarrondo, la exigencia ha subido de nivel. El estratega ha sido claro en que el llamado a la selección no solo depende del talento, sino de la disciplina, el compromiso sostenido y, fundamentalmente, la regularidad competitiva.

¿Soteldo cumple los requisitos?

En la presente temporada acumula 25 partidos entre todas las competiciones, pero la cifra de titularidades (apenas ocho) y sus 932 minutos de juego reflejan una irregularidad que dificulta su integración inmediata en un sistema que prioriza la continuidad física y futbolística.

Últimos partidos de Soteldo con Fluminense

Asimismo, la competencia interna es hoy más feroz que nunca. Nombres como Gleiker Mendoza, David Martínez, Ender Echenique y Edson Tortolero han ganado terreno, consolidándose como opciones que ofrecen la intensidad y ritmo que el cuerpo técnico demanda actualmente.

La puerta de la selección no está cerrada para nadie, pero para Yeferson Soteldo, el camino de regreso pasa obligatoriamente por recuperar la titularidad absoluta y demostrar una consistencia que valide su calidad en el terreno de juego. El talento es el punto de partida, pero el mérito será el único pasaporte hacia la Vinotinto.