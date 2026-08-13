¡Frialdad en los penales! Dos Vinotintos brillan en la Leagues Cup

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La tercera fecha del Orlando City en la presente edición de la Leagues Cup dejó una huella tricolor imborrable. En un encuentro que finalizó con empate 2-2 ante el San Luis, dos jóvenes talentos venezolanos se erigieron como figuras determinantes, demostrando que el futuro del fútbol nacional pisa fuerte en tierras estadounidenses.

Por un lado, el extremo de 17 años, Gustavo Caraballo, vivió un estreno soñado. Tras ingresar al terreno de juego en el entretiempo para sumar sus primeros minutos en el torneo, respondió con determinación buscando darle amplitud al equipo por las bandas.

Pero su exhibición no terminó ahí. En la agónica definición por penales, el joven atacante mostró una frialdad impropia de su edad al convertir su lanzamiento con una elegante definición a lo "Panenka".

Muro criollo en el arco

Asimismo, la actuación de Javier Otero fue el complemento perfecto para la noche. En su primer partido oficial en la competición, el guardameta se vistió de héroe en la tanda definitiva.

Ante el disparo de Aldo Cruz, el portero criollo de 23 años reaccionó con reflejos felinos, despejando el balón a mano cambiada hacia el poste derecho y asegurando un momento clave para su equipo.

Con este debut estelar, ambos jugadores han ganado la confianza de la afición y del cuerpo técnico del Orlando City. Su contribución en la Leagues Cup les permite estrenarse con pie derecho en la competición y los posiciona a ambos como piezas fundamentales para los desafíos que restan en el calendario.