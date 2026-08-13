¡De terror! La escalofriante lesión del argentino Lucas Di Yorio en la Leagues Cup

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El delantero argentino Lucas Di Yorio, atacante de Santos Laguna, fue operado con éxito de la tibia este 13 de agosto, luego de la grave lesión que sufrió durante el partido ante Chicago Fire por la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026, el pasado domingo 9 de agosto.

La acción ocurrió al minuto 76, cuando recibió una fuerte barrida del defensor Jack Elliott, una jugada que terminó marcando el desenlace de su participación en el torneo. Cabe destacar que, el conjunto mexicano terminó fracasando 3-1 frente a los estadounidenses.

La polémica aumentó porque el árbitro del encuentro no señaló falta, tampoco acudió a revisar la jugada en el VAR y el futbolista de Chicago Fire no recibió ninguna sanción disciplinaria. La decisión arbitral generó una fuerte reacción en redes sociales, donde el periodista David Faitelson cuestionó directamente el manejo del caso por parte de la Concacaf, señalando la gravedad de la acción y la ausencia de medidas inmediatas.

Jugador del Club Santos se pronuncia sobre la lesión

De acuerdo con el parte médico emitido por Santos Laguna, Di Yorio estará fuera de las canchas por un período estimado de al menos tres meses, aunque el tiempo definitivo dependerá de su evolución durante el proceso de rehabilitación. El club mexicano ya había quedado eliminado de la competencia tras caer 3-1 frente a Chicago Fire, por lo que la lesión representó un golpe adicional para el equipo.

El propio Lucas Di Yorio expresó su indignación a través de una publicación en Instagram, donde mostró una fotografía de su pie con puntos de sutura y aseguró que estuvo en riesgo de sufrir una lesión aún más grave.