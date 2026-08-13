Josef Martínez consigue equipo y regresa a la MLS

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de fichajes de la Major League Soccer ha vivido un movimiento estelar. Columbus Crew SC ha anunciado de manera oficial la contratación del delantero Josef Martínez, un movimiento de jerarquía absoluta que inyecta experiencia, liderazgo y una probada capacidad goleadora al plantel.

Cabe destacar, que el ariete venezolano llega tras rescindir su contrato con el Club Tijuana de la Liga MX, donde no pudo mostrar un buen rendimiento, disputando apenas nueve compromisos y anotando un gol.

Sin embargo, el fútbol de Estados Unidos siempre ha sido la zona de confort para él y ahora regresa con la finalidad de recuperar su mejor versión.

Trayectoria dorada en la MLS

Josef Martínez aterriza en el equipo respaldado por una trayectoria imponente en el fútbol norteamericano. Con nueve temporadas de experiencia en la competición y un extenso currículum de campeonatos en su haber, el atacante se ha consolidado como uno de los nombres más pesados e influyentes de la historia reciente de la liga.

El delantero acumula un total de 130 goles en su carrera en la MLS, una cifra monumental que lo posiciona como el sexto máximo goleador histórico de toda la competición, un récord que evidencia su letalidad dentro del área rival.

Con esta incorporación de peso, "The Crew" refuerza de forma contundente su parcela ofensiva, enviando un mensaje claro a sus rivales de cara a los retos de la temporada. La llegada de Martínez promete espectáculo, goles y la mentalidad ganadora indispensable para pelear por lo más alto.