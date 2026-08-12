Deportivo Táchira se une al apoyo por el terremoto de Colombia

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El fútbol trasciende las fronteras de la competencia y se convierte en un puente de solidaridad en los momentos más difíciles.

Ante la devastadora situación provocada por el reciente movimiento sísmico que ha sacudido a territorio colombiano, el Deportivo Táchira ha emitido un emotivo comunicado para manifestar su respaldo incondicional al pueblo hermano.

La directiva del cuadro "aurinegro" quiso hacer llegar un mensaje directo de aliento a todos los afectados, reconociendo la magnitud del reto que representa superar una emergencia de esta naturaleza y haciendo honor a los valores que van más allá de lo deportivo.

Comunicado del Deportivo Táchira

"Compartimos el pesar del pueblo colombiano ante los recientes eventos sísmicos que han sacudido al país. Conscientes de la dureza que supone enfrentar tanta incertidumbre, queremos hacerles llegar un cálido abrazo de hermandad", expresaron.

Asimismo, recordaron con profunda gratitud aquellos momentos en los que la nación vecina tendió la mano al equipo y a su afición: "Nuestra institución se solidariza con cada hogar damnificado, honrando aquel respaldo desinteresado que recibimos de ustedes durante nuestra propia tragedia".

Para cerrar su mensaje institucional, el Deportivo Táchira transmitió un voto de confianza absoluta en la capacidad de superación que caracteriza a la sociedad colombiana, augurando una pronta recuperación y estabilidad en cada una de las zonas golpeadas por el sismo.

"Confiamos en que el impacto de este suceso será contenido y anhelamos que pronto encuentren en la reconstrucción de su cotidianidad la fortaleza requerida para salir adelante", manifestaron.