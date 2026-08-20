Barcelona con buenas noticias sobre el Camp Nou

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Para el FC Barcelona la temporada oficialmente está por iniciar y es bueno arrancar el recorrido con buenas noticias en los despachos. Justamente, este miércoles 19 de agosto se pudo ver una que hace ilusión al barcelonismo: el Sportify Camp Nou.

Sí, el recinto de los culés llamó poderosamente la atención por lo rápido que han avanzado las obras de reconstrucción del estadio y porque estarían dentro de los plazos marcados por el club.

Sobre todo, en la institución son optimistas con los avances porque es vital para el tema de los ingresos, sobre todo en lo que que apunta a los palcos VIP, que también mostraron progresión.

Precisamente, sorprendió porque ya se les pudo ver parte de los cristales, un apunte que hace pensar que pronto podrán utilizarse para beneficio de las arcas del club.

Barcelona sin querer dar fechas

Pese a los avances, desde el sector blaugrana no quieren cometer errores del pasado al aventurarse con posibles fechas de culminación. Más allá de ver el ritmo como van las obras, esta vez quieren ser cautos.

Sobre todo, esta medida de ser reservados en cuanto a calendario es precisamente porque de presentarse cualquier situación, que retrase las obras, no exista esa presión adicional condicionada con promesas previas.

No obstante, lo próximo que se prevé en Barcelona está fijado en la tercera gradería y la cubierta que irá sobre el estadio, que ya dará mayor forma al recinto. En medio de eso, también está previsto que el equipo regrese a jugar en Montjuïc y el propio club ha pedido al Ayuntamiento su utilización desde agosto hasta diciembre de 2027.