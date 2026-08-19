Barcelona avisa que habrá más fichajes para Hansi Flick

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Este miércoles 19 de agosto se dio una gran fiesta en los predios del Barcelona, con la celebración del Trofeo Joan Gamper, en su edición 61º, que se terminaron llevando 2-1 ante el Al-Ahly egipcio.

Este compromiso no solo sirvió para que la afición pudiera vivir el partido previo al inicio formal de la temporada 2026-27, sino también para la presentación de algunos de los fichajes para el venidero curso: Karin Adeyemi, Anthony Gordon y Rodri.

Ahora bien, el propio Deco, director deportivo del club, avisó que el mercado de fichajes aún no estaría cerrado en la institución y que se preparan para dar algún refuerzo más al técnico Hansi Flick.

Todo apunta a que esa incorporación que trabajan desde la dirección deportiva, en coordinación también con el entrenador alemán, está orientada en la zona de ataque, tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferrán Torres.

Deco avisa que Barcelona busca un '9'

Las intenciones están claras, el cuadro azulgrana quiere encontrar un delantero centro para esta campaña. La salida del polaco no es una tarea sencilla de solventar y el propio Deco lo reconoció en declaraciones en el marco del Joan Gamper.

“Hemos tenido la salida de dos jugadores arriba, Lewandowski y Ferran. Ferran creo que podemos tener soluciones con las incorporaciones que hemos hecho. Lo de Robert es mucho más difícil, es muy complicado sustituir a un jugador como él”, dijo.

“Hay mucho ruido, pero vamos a hacer algún movimiento”, también expresó, una frase que termina de confirmar que desde el alto mando culé apuntan un gran movimiento antes del cierre del mercado.

El Barcelona debutará en LaLiga este domingo 23 de agosto en la segunda jornada ante el Elche, mientras el cumplimiento de la primera fecha está previsto para el 27 de agosto ante el Athletic Bilbao.