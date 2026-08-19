Barcelona pasa con buena nota su prueba final al inicio de la campaña

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El FC Barcelona vivió su último test previo a iniciar formalmente la temporada 2026-27. Lo hizo de forma positiva en su acostumbrado Trofeo Joan Gamper, en su edición 61º, tras ganar 2-1 Al-Ahly egipcio.

La previa al partido fue una fiesta total en el Spotify Camp Nou, que vivió la presentación de los nuevos fichajes para esta temporada. Karim Adeyemi y Anthony Gordon fueron dos de los que vivieron el júbilo culé, pero el más esperado de todos fue Rodri, vitoreado por los presentes.

Ya en las acciones del partido, los azulgranas abrieron el marcador al minuti 30', con el joven Hamza Abdelkarim, que llegó a su cuarto tanto en la pretemporada y se erigió como el más anotador en este periodo de los de Hansi Flick.

Luego, antes de cerrar la primera parte del compromiso, quien aparición en el apartado goleador fue el brasilero, Raphinha, quien transformó por gol un penalti al 45'.

Un Barcelona aceitando la máquina

El cuadro de Hansi Flick sigue tomando el mejor tono posible para encaminarse al inicio oficial de la campaña. Parte de los refuerzos ya se vieron con mejor tono, hasta el mismo Anthony Gordon, que falló un penal al término del partido que él mismo generó, tras un gran pase de Pedri que lo dejó mano a mano con el arco rival.

La maquinaria azulgrana siguió fiel a su estilo, llevando el peso del compromiso y buscando constantemente los espacios al vacío. Ese plan del técnico alemán pareciera no tener mayores variaciones.

A su vez, el estratega nuevamente probó distintos jugadores que pudieran ser valiosos para él en esta venidera campaña como Xavi Espart, que volvió a dejar nota positiva jugando tanto el mediocampo como en el lateral diestro.

El FC Barcelona debutará en LaLiga este domingo 23 de agosto en la segunda jornada ante el Elche, mientras el cumplimiento de la primera fecha está previsto para el 27 de agosto ante el Athletic Bilbao.