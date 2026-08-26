Hansi Flick corta de raíz los rumores: “No pedí ningún central top este verano”

Suscríbete a nuestros canales

Hansi Flick dejó claro que el Barcelona no tuvo como prioridad incorporar a un nuevo defensa central durante este mercado de verano, pese a los rumores que relacionaron al club con jugadores como Gonçalo Inácio o Castello Lukeba.

El entrenador alemán aseguró que, desde su perspectiva, la plantilla cuenta con suficientes alternativas para afrontar la temporada en la última línea. De hecho, los blaugranas arrancaron de forma ideal goleando 5x0 a Elche en su primer partido en La Liga.

Después de su primera presentación, Flick destacó que tiene una gran plantilla y que no necesita de otra figura en la última línea para pelear por los principales torneos en la presente temporada. El técnico mencionó a Eric García, Jules Koundé y Gerard Martín como jugadores capaces de adaptarse a diferentes posiciones dentro del sistema defensivo.

Hansi Flick descarta fichaje estrella en el cierre del mercado

Flick también valoró especialmente el rendimiento mostrado por Andreas Christensen y Gerard Martín, al tiempo que recordó que el equipo dispone de otras alternativas importantes. Entre ellas aparece Pau Cubarsí, una de las grandes apuestas del club y un futbolista al que el entrenador considera fundamental para el futuro del Barcelona.

Creo que con los jugadores que tenemos ahora en la última línea estamos bien. También tenemos otras opciones. Eric, Jules, Gerard... pueden cambiar de posición. Y Andreas y Gerard estuvieron muy bien. Y tenemos a Cubarsí, que es uno de los mejores centrales, al que quiero cuidar. Volverá a jugar muchos partidos, él quiere jugar. Es joven, viene de ganar el Mundial, de ser el mejor joven... estoy muy contento de tenerlo", dijo el alemán en rueda de prensa.

Precisamente sobre Cubarsí, Flick aseguró estar “muy contento” de contar con él y anticipó que volverá a disputar muchos partidos. El técnico destacó su juventud, su reciente experiencia con la selección española y el reconocimiento como mejor jugador joven del Mundial, dejando claro que confía plenamente en sus condiciones y que su intención es cuidarlo mientras continúa creciendo como uno de los mejores centrales de su generación.