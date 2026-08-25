Balde toma una decisión firme: quiere abandonar el Barcelona

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El futuro de Alejandro Balde en el Barcelona ha cambiado considerablemente durante los últimos diez días, donde pasó de apuntar como una de los principales figuras del equipo en la línea baja a buscar nuevo destino en el presente mercado.

Hasta hace poco, todo estaba destinado a que el lateral izquierdo continuaría en el conjunto azulgrana, algo que además coincidía con el deseo del propio futbolista, quien había ignorado los rumores sobre una posible salida y las ofertas procedentes de otros clubes europeos.

La situación dio un giro tras la llegada oficial de Joao Cancelo al Barcelona. Aunque la Dirección Deportiva ya tenía prevista la incorporación del portugués, su fichaje no se concretó hasta hace unos días y terminó teniendo un impacto directo en el panorama de Balde. El jugador era consciente de que esta temporada tendría que competir por un puesto y que no sería titular indiscutible, pero estaba dispuesto a luchar por recuperar protagonismo.

Manchester United como próximo destino de Alejandro Balde

El punto de quiebre llegó cuando Hansi Flick decidió dejarlo fuera de la convocatoria para el partido ante el Elche. Además, Balde observó que Xavi Espart, quien fue titular en el Martínez Valero, podía estar por delante de él en las preferencias del entrenador.

Después de las conversaciones mantenidas durante las últimas horas, el futbolista habría tomado la decisión de abandonar el Barcelona en este mercado de verano, por lo que su representante, Jorge Mendes, y el club ya trabajan en la búsqueda de un nuevo destino.

Uno de los principales inconvenientes es que queda apenas una semana para el cierre del mercado y la mayoría de los grandes clubes europeos ya tienen prácticamente definidas sus plantillas. El Manchester United continúa apareciendo como una de las opciones más importantes, aunque ha cambiado su postura: después de sus últimos movimientos en el mercado, el conjunto inglés ya no contempla un traspaso y ahora estaría interesado en una cesión. El Barcelona preferiría una venta para obtener ingresos por el jugador, pero debido a la proximidad del cierre del mercado podría terminar aceptando la fórmula del préstamo.