Fútbol Español

Cancelo, en peligro: El Barcelona aún no puede inscribirlo en La Liga

El portugués afronta un dilema en su tercera etapa con los blaugranas.

Por

Humberto Mendoza
Jueves, 20 de agosto de 2026 a las 08:54 am
Cancelo, en peligro: El Barcelona aún no puede inscribirlo en La Liga
Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona cerró el pasado miércoles el fichaje de Joao Cancelo, quien será presentado oficialmente este jueves. El acuerdo con el futbolista se concretó después de que el portugués terminara su vínculo con el Al Hilal, por lo que iniciará una nueva etapa como jugador propiedad del conjunto azulgrana.

NOTAS RELACIONADAS

Será su tercera experiencia en el club, aunque esta vez llegará en condición de fichado tras haber disputado las dos anteriores campañas como cedido. Pese al acuerdo, la principal preocupación en estos momentos pasa por su inscripción en La Liga.

Los blaugranas comenzará este jueves el proceso para registrar a todos sus nuevos jugadores y, según fuentes de Diario Marca, el resto de los fichajes no tendría problemas para quedar habilitado. La situación de Cancelo es diferente debido a que todavía falta recibir parte de la documentación necesaria procedente del Al Hilal.

Barcelona sin poder inscribir a Joao Cancelo

En el Barcelona confían en recibir esos documentos durante la próxima semana, lo que permitiría completar su inscripción antes del cierre definitivo del mercado, previsto para el 1 de septiembre. Sin embargo, existe incertidumbre sobre si toda la documentación llegará a tiempo para que Cancelo pueda estar disponible en el partido del domingo ante el Elche.

En el club prefieren mantener la cautela debido a que este tipo de trámites pueden sufrir retrasos. Si finalmente existe algún inconveniente con su registro, sería únicamente por esta situación administrativa.

Por otro lado, Jesse Bisiwu será inscrito con el filial después de llegar este verano procedente del Brujas. El delantero, que ha dejado buenas sensaciones durante la pretemporada, permanecerá en dinámica del primer equipo pese a contar con ficha del Barcelona Atlètic.

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?