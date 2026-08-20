Cancelo, en peligro: El Barcelona aún no puede inscribirlo en La Liga

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona cerró el pasado miércoles el fichaje de Joao Cancelo, quien será presentado oficialmente este jueves. El acuerdo con el futbolista se concretó después de que el portugués terminara su vínculo con el Al Hilal, por lo que iniciará una nueva etapa como jugador propiedad del conjunto azulgrana.

Será su tercera experiencia en el club, aunque esta vez llegará en condición de fichado tras haber disputado las dos anteriores campañas como cedido. Pese al acuerdo, la principal preocupación en estos momentos pasa por su inscripción en La Liga.

Los blaugranas comenzará este jueves el proceso para registrar a todos sus nuevos jugadores y, según fuentes de Diario Marca, el resto de los fichajes no tendría problemas para quedar habilitado. La situación de Cancelo es diferente debido a que todavía falta recibir parte de la documentación necesaria procedente del Al Hilal.

Barcelona sin poder inscribir a Joao Cancelo

En el Barcelona confían en recibir esos documentos durante la próxima semana, lo que permitiría completar su inscripción antes del cierre definitivo del mercado, previsto para el 1 de septiembre. Sin embargo, existe incertidumbre sobre si toda la documentación llegará a tiempo para que Cancelo pueda estar disponible en el partido del domingo ante el Elche.

En el club prefieren mantener la cautela debido a que este tipo de trámites pueden sufrir retrasos. Si finalmente existe algún inconveniente con su registro, sería únicamente por esta situación administrativa.

Por otro lado, Jesse Bisiwu será inscrito con el filial después de llegar este verano procedente del Brujas. El delantero, que ha dejado buenas sensaciones durante la pretemporada, permanecerá en dinámica del primer equipo pese a contar con ficha del Barcelona Atlètic.