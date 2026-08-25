El plan B del Barça sin Julián Álvarez: Flick decide no fichar delantero

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El Atlético de Madrid mantiene firme su postura de no vender a Julián Álvarez al Barcelona, pese al complicado escenario que atraviesa el conjunto rojiblanco y a la presión generada tras la reacción de la afición en el partido del pasado fin de semana frente al Villarreal.

Gil Marín y Mateu Alemany tienen clara su posición: están dispuestos a negociar la salida del delantero argentino con el Arsenal, pero no con el conjunto azulgrana, quien era el equipo que más fuerte sonaba para hacerse con sus servicios.

En el Barcelona ya asumen que será imposible incorporar a Julián Álvarez este verano. El club catalán conocía desde hace tiempo la postura del Atlético, que no ha cambiado pese a las declaraciones realizadas por el propio futbolista durante el Mundial, cuando dejó entrever que consideraba que lo mejor para todas las partes era concretar un traspaso. Ante este panorama, el Barça ha decidido activar su plan B, aunque este no contempla el fichaje de otro delantero.

Barcelona no piensa en fichar a otro delantera por Julián Álvarez

Flick y Deco están convencidos de que no es necesario incorporar un atacante en este mercado de verano, salvo que aparezca una oportunidad de mercado de última hora. La dirección deportiva no quiere sumar a un jugador de nivel medio simplemente por cubrir la ausencia de Álvarez, ya que, si llega alguien, debe ser un delantero de primer nivel.

Además, con apenas una semana para el cierre del mercado, resulta complicado que otro club esté dispuesto a desprenderse de una de sus principales figuras sin tiempo suficiente para encontrar un reemplazo.

Una de las claves para esta decisión ha sido lo observado por Hansi Flick durante la pretemporada y en el primer partido oficial frente al Elche. El entrenador alemán está satisfecho con las alternativas que tiene en ataque y valora especialmente la capacidad de sus futbolistas para desempeñarse en diferentes posiciones ofensivas. Raphinha, por ejemplo, tuvo una actuación destacada ante el Elche, una muestra de que el técnico considera que cuenta con recursos suficientes para afrontar la temporada sin necesidad de realizar otro fichaje.