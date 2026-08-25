Dominik Livakovic aterriza en Barcelona para cerrar su incorporación al conjunto azulgrana

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El FC Barcelona vuelve a sacudir la ventana de traspasos con un movimiento de peso para su portería. Dominik Livakovic, guardameta internacional croata de 31 años y hasta ahora pilar bajo los tres palos del Fenerbahçe, desembarca este martes por la tarde en la Ciudad Condal con el objetivo de ultimar los detalles de su fichaje por el conjunto azulgrana.

Las negociaciones entre el club catalán y el equipo turco se han desarrollado con rapidez en las últimas horas, permitiendo que el portero reciba el visto bueno para viajar a España. Según la planificación prevista, Livakovic se someterá este miércoles al habitual reconocimiento médico en las instalaciones del club. De no presentarse ningún inconveniente en los exámenes físicos, el futbolista estampará su firma en un contrato que lo vinculará a la entidad barcelonista durante las próximas cuatro temporadas.

A pesar de que la llegada del balcánico refuerza el plantel con un perfil experimentado en competiciones europeas y torneos de selecciones de primer nivel, la dirección deportiva azulgrana mantiene abierta una incógnita táctica y contractual. Aunque el traspaso está acordado, en el seno del club aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre si el internacional croata quedará inscrito de inmediato como la opción de refresco y suplente de Joan García, o si se considerará alguna otra alternativa para la confección final de la plantilla antes del cierre de la ventana de pases.