Laporta lo deja claro sobre Julián Álvarez: "El Barcelona está listo para ficharlo"

Suscríbete a nuestros canales

Joan Laporta habló este miércoles sobre los movimientos del Barcelona en el mercado de fichajes y confirmó que Julián Álvarez continúa siendo uno de los principales objetivos del club azulgrana antes de que se cierre el actual mercado de verano.

El presidente catalán realizó una declaración institucional en la que se refirió directamente a la situación del delantero argentino, actualmente vinculado al Atlético de Madrid, quien ha decidido no ceder a su jugador a ninguno de sus rivales directo en La Liga como lo es Real Madrid y Barcelona.

Laporta dejó claro que el Barcelona estaría dispuesto a concretar la operación si el conjunto rojiblanco decide poner al atacante en el mercado durante esta ventana de transferencias, dejando abierta la posibilidad de avanzar si las condiciones económicas permiten alcanzar un acuerdo.

Presidente de Barcelona va hasta el final por Julián Álvarez

El presidente azulgrana también explicó que el club ya ha presentado una propuesta por Julián Álvarez y espera que el Atlético de Madrid esté dispuesto a valorarla. Laporta insistió en que el Barcelona está manejando la negociación con respeto hacia la institución madrileña y que la intención es encontrar un punto de entendimiento entre ambas partes.

Seguimos muy interesados en Julián Álvarez. Nos gustaría que aceptaran nuestra oferta, y lo estamos haciendo con el máximo respeto hacia el Atlético", dijo el mandatario culé.

De esta manera, el Barcelona mantiene abierta la puerta al fichaje del delantero argentino, aunque cualquier avance dependerá de la disposición del Atlético y de un acuerdo sobre las condiciones de la operación.