¿Contará con él? José Mourinho habla sobre la situación de Endrick

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El futuro del joven delantero brasileño Endrick ha despejado cualquier indicio de duda gracias a la contundente postura expresada por el técnico José Mourinho.

Tras una primera etapa en el conjunto merengue bajo las órdenes de Carlo Ancelotti donde no encontró la regularidad deseada, y un posterior paso a modo de cesión en el Olympique de Lyon, el atacante regresó a la disciplina blanca con el interrogante sobre su rol en el nuevo proyecto.

Sin embargo, en la rueda de prensa previa al duelo liguero frente a la Real Sociedad, el estratega portugués zanjó el debate con declaraciones que reafirman su confianza en el potencial del sudamericano.

"Es un jugador que me gusta mucho y que ha tenido muchos contactos de clubes que lo querían cedido o traspasado. Yo no he querido ni cederlo ni venderlo porque me gusta el jugador, me gustaría trabajar con este joven jugador que tiene talentos que son importantes", sentenció.

¿Cómo va su lesión?

Además, también fue consultado sobre el estado físico del atacante y su disponibilidad inmediata para los próximos compromisos. Mourinho aclaró el alcance de sus molestias actuales, enmarcándolas dentro de una estricta estrategia de prevención para evitar males mayores en el arranque de temporada.

"No se decirte. Hay una tendinitis pequeña en el músculo. Es una cuestión de prevención antes de tener un problema grande", explicó.

Con este respaldo, Endrick se consolida como una pieza de valor dentro de la plantilla blanca, aguardando su oportunidad para aportar desborde, potencia y goles en el exigente calendario que afronta el Real Madrid.