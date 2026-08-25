Países Bajos presenta a Xavi Hernández como su seleccionador

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La Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) ha dado un golpe de timón de proyección internacional al oficializar la contratación de Xavi Hernández como el nuevo director técnico de la selección absoluta de Países Bajos.

El estratega español asume las riendas del combinado europeo con el firme propósito de imprimir su sello de identidad y devolver a la "Oranje" a lo más alto del podio continental y mundial.

Durante la rueda de prensa de presentación, el director deportivo de la federación, Nigel de Jong, reconoció que el exentrenador del Barcelona figuraba como la tercera opción en la lista prioritaria, por detrás de Pep Guardiola y Arne Slot.

Sin embargo, tras no concretarse aquellas alternativas debido a diversos factores, decantó su confianza absoluta en el perfil de Xavi. “Por la pasión y el dominio que transmite, la experiencia que tiene como entrenador. Tiene muy marcada la identidad que queremos ver en la selección neerlandesa".

"Soy un ganador"

Por su parte, el técnico catalán se mostró visiblemente ilusionado con este nuevo reto en su carrera profesional, destacando su sintonía histórica con el característico estilo de juego neerlandés, cimentado en la escuela del buen trato de balón y la vocación ofensiva.

"Queremos dominar el juego, tomar la iniciativa y demostrar nuestra pasión. Estamos aquí para ganar. Insisto, para ganar. Soy un ganador. Creo mucho en el proyecto y estoy deseando empezar", confesó Xavi en su primera intervención.

Con este nombramiento, Países Bajos inicia un ciclo lleno de expectativas, apostando por un banquillo de jerarquía internacional para comandar a una de las talentosas generaciones del fútbol europeo.